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КХЛ отреагировала на требование Жафярова и Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом»

В КХЛ заявили, что дела Жафярова и Евсеева будут рассматриваться индивидуально

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В КХЛ отреагировали на требование Дамира Жафярова и Никиты Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом».
КХЛ отреагировала на требование Жафярова и Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом»
  • РИА Новости

«Дисциплинарный комитет КХЛ — независимый от лиги юрисдикционный орган, поэтому лига не вправе комментировать поступление заявлений в ДК и их содержание», — заявили в лиге «Чемпионату».

Также КХЛ отметила, что контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения клубом условий контракта. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

Агент игроков Шуми Бабаев заявил, что основанием является дискриминация со стороны тренера.

Ранее Чайковски, Хайруллин и Шугаев были признаны лучшими игроками недели в КХЛ.

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