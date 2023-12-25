КХЛ отреагировала на требование Жафярова и Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом»

В КХЛ отреагировали на требование Дамира Жафярова и Никиты Евсеева расторгнуть контракты с «Ак Барсом».

«Дисциплинарный комитет КХЛ — независимый от лиги юрисдикционный орган, поэтому лига не вправе комментировать поступление заявлений в ДК и их содержание», — заявили в лиге «Чемпионату».

Также КХЛ отметила, что контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения клубом условий контракта. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

Агент игроков Шуми Бабаев заявил, что основанием является дискриминация со стороны тренера.

Ранее Чайковски, Хайруллин и Шугаев были признаны лучшими игроками недели в КХЛ.