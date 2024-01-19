В «Ференцвароше» допустили, что Севикян может дебютировать в матче с «Мольде»

В пресс-службе «Ференцвароша» высказались о дебюте полузащитника Эдгара Севикяна за клуб.

«Эдгар уже провёл тренировку с командой, он готовится. Тренер будет решать по поводу его участия в товарищеском матче против «Мольде» 21 января», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

17 января в «Пари НН» сообщили о переходе Севикяна в «Ференцварош».

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.