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Признанный виновным в расторжении контракта с «Ростовом» Норманн обратился в CAS

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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что зарегистрировали апелляцию полузащитника Матиаса Норманна по делу о расторжении контракта с «Ростовом».
Признанный виновным в расторжении контракта с «Ростовом» Норманн обратился в CAS
  • Gettyimages.ru

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию на решение, вынесенное трибуналом ФИФА. Все процедуры находятся на ранней стадии, и на данный момент дополнительная информация недоступна», — приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.

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