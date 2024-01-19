Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на поздний выход игроков «Спартака» из отпуска.

«Великим не надо тренироваться. На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Футболисты и тренерский штаб красно-белых выйдут из отпуска 19 января. Спустя три дня, после медицинского обследования, команда отправится на тренировочный сбор в ОАЭ.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Александр Мостовой заявил, что всё ещё ждёт предложения от «Спартака».