Aawsat: Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»
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По информации Aawsat, португальский специалист готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
16 января Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.
60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.
Ранее сообщалось, что Моуринью может стать главным тренером «Наполи».