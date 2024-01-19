Aawsat: Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить саудовский «Аль-Шабаб».

По информации Aawsat, португальский специалист готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

16 января Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Моуринью может стать главным тренером «Наполи».