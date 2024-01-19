Mediaset: Моуринью может стать главным тренером «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Наполи».

Как сообщает Sport Mediaset, агент тренера Жорже Мендеш связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом касательно возможного назначения португальца в неаполитанский клуб.

По информации источника, помешать работе Моуринью в «Наполи» может его высокая зарплата.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Моуринью конфликтовал с рядом игроков «Ромы» незадолго до своего ухода.