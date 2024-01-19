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Ивич опроверг информацию, что «Краснодару» интересен хавбек «Црвены звезды» Букари

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал информацию, что клуб интересуется полузащитником «Црвены звезды» Османом Букари.
Ивич опроверг информацию, что «Краснодару» интересен хавбек «Црвены звезды» Букари
  • Gettyimages.ru

«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — приводит слова Ивича HotSport.

Как сообщает Mondo, сербский клуб устраивает предложение «Краснодара», однако он ещё не дал ответ, так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.

В текущем сезоне 25-летний ганец провёл за «Црвену звезду» 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года.

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