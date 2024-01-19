Ивич опроверг информацию, что «Краснодару» интересен хавбек «Црвены звезды» Букари

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал информацию, что клуб интересуется полузащитником «Црвены звезды» Османом Букари.

«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — приводит слова Ивича HotSport.

Как сообщает Mondo, сербский клуб устраивает предложение «Краснодара», однако он ещё не дал ответ, так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.

В текущем сезоне 25-летний ганец провёл за «Црвену звезду» 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года.