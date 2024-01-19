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Андреева — о победе над Парри: это был сумасшедший матч

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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Андреева — о победе над Парри: это был сумасшедший матч
  • Gettyimages.ru

«Она очень хорошо играла в первом сете, мне было сложно что-то сделать. А потом я всё-таки смогла. Если честно, это был сумасшедший матч. На самом деле не ожидала, что в третьем сете сделаю камбэк, но сделала. И очень этому рада», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей встречи Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.

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