Хиддинк: Аршавин — русский Месси

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об экс-нападающем «Зенита» Андрее Аршавине.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» (с 2009 по 2013 год), «Зенит» и «Кайрат». За сборную России Аршавин провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Аршавин назвал лучшего российского футболиста по итогам 2023 года.