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Мбаппе рассказал, что не знает точную сумму своей зарплаты в ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей зарплате в парижском клубе.
Мбаппе рассказал, что не знает точную сумму своей зарплаты в ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«Говорят, я зарабатываю €100 млн в год? Неважно, какая цифра. Честно говоря, я не знаю точно. Думаю, близко к этому, но это не самое главное. Я заслуживаю денег, которые зарабатываю, я их ни у кого не крал», — сказал Мбаппе в интервью Envoye Special.

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.

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