Metro: Винисиус выступил против подписания Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выступил против перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Как сообщает Metro, футболист выступает против подписания «Реалом» форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации источника, если сделка по переходу Мбаппе состоится, то Винисиус попытается покинуть «Реал».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.