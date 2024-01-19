Metro: Винисиус выступил против подписания Мбаппе в «Реал»
Как сообщает Metro, футболист выступает против подписания «Реалом» форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
По информации источника, если сделка по переходу Мбаппе состоится, то Винисиус попытается покинуть «Реал».
В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн.