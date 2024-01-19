Ольховский: в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил выступление теннисисток на старте Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

«На мой взгляд, в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет. Та же Свёнтек, которая является абсолютным фаворитом Australian Open, сегодня проигрывала по ходу матча», — цитирует Ольховского Metaratings.

По его мнению, дело в том, что в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) «уровень у всех примерно одинаковый».

«Нет стабильно высоких результатов, нет стабильно низких. Должно быть оружие, которое работает в любом состоянии. Плохо ты играешь, хорошо, но класс должен быть на уровне», — добавил Ольховский.

Девять россиянок после двух кругов вылетели с Australian Open — 2024.

Ранее Ольховский заявил, что Медведев умеет выбираться из сложных ситуаций.





