Ольховский: в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет
«На мой взгляд, в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет. Та же Свёнтек, которая является абсолютным фаворитом Australian Open, сегодня проигрывала по ходу матча», — цитирует Ольховского Metaratings.
По его мнению, дело в том, что в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) «уровень у всех примерно одинаковый».
«Нет стабильно высоких результатов, нет стабильно низких. Должно быть оружие, которое работает в любом состоянии. Плохо ты играешь, хорошо, но класс должен быть на уровне», — добавил Ольховский.
Девять россиянок после двух кругов вылетели с Australian Open — 2024.
Ранее Ольховский заявил, что Медведев умеет выбираться из сложных ситуаций.