Ольховский: Медведев показал, что умеет выбираться из сложных ситуаций

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев продемонстрировал характер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с Эмилем Руусувуори.

«Главное, что он показал, что может выбираться из таких ситуаций, тем ценнее эта победа, в следующем матче будет играть увереннее», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его словам, в первых двух сетах Медведев не был похож сам на себя.

«Это был другой игрок, значительно уступающий в классе, но затем он преобразился, перестал делать невынужденные ошибки, ругаться на тренера, и пятый сет играл просто великолепно», — добавил Ольховский.

Россиянин обыграл финна со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 4 часа 21 минуту.

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сообщалось, что Медведев поблагодарил досмотревших его матч с Руусувуори фанатов.