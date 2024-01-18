Медведев поблагодарил досмотревших его матч с Руусувуори фанатов

Россиянин Даниил Медведев после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с финном Эмилем Руусувуори поблагодарил болельщиков, досмотревших его матч.

«Сколько сейчас, 03:40 утра? Честно, ребят, меня бы здесь уже не было. Если бы я был теннисным болельщиком, то в час ночи я бы сказал: «Окей, пошли домой, посмотрим ещё 30 минут, а потом ляжем спать». Спасибо вам, ребята, вы сильные», — заявил Медведев на корте после игры.

Россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 4 часа 21 минуту.

В следующем туре Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.











