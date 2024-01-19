Египет и Гана сыграли вничью на Кубке Африки по футболу

Сборная Египта и команда Ганы не смогли выявить победителя в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу.

Игра второго тура группы В на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане завершилась со счетом 2:2.

У «фараонов» отличились Омар Мармуш (69-я минута), Мостафа Мохамед (74-я). Мохамед Салах получил повреждение перед перерывом и не вышел на второй тайм.

В составе «чёрных звёзд» мячи забил Мохаммед Кудус (45 + 3, 71-я).

Положение команд в группе В: Кабо-Верде (три очка), Египет (два), Мозамбик (одно), Гана (одно).

Ранее сообщалось, что Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар на Кубке Африки по футболу.