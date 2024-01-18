Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу

Сборная Нигерии нанесла поражение команде Кот-д’Ивуара в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу 2023 года.

Игра второго тура группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу «Суперорлов».

Победный мяч забил Виллиам Трост-Эконг (55-я минута, пенальти).

Нигерия (четыре очка) поднялась на второе место в группе. Лидирует Экваториальная Гвинея (четыре). На третьем месте располагается Кот-д’Ивуар (три), на четвёртом — Гвинея-Бисау (ноль).

Турнир завершится 11 февраля.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Бисау Зе Турбо забил за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки.