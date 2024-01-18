Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу
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Игра второго тура группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу «Суперорлов».
Победный мяч забил Виллиам Трост-Эконг (55-я минута, пенальти).
Нигерия (четыре очка) поднялась на второе место в группе. Лидирует Экваториальная Гвинея (четыре). На третьем месте располагается Кот-д’Ивуар (три), на четвёртом — Гвинея-Бисау (ноль).
Турнир завершится 11 февраля.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Бисау Зе Турбо забил за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки.