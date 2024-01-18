RT в Telegram
Подпишись

Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу

Короткая ссылка
Сборная Нигерии нанесла поражение команде Кот-д’Ивуара в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу 2023 года.
Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки по футболу
  • AP
  • © Sunday Alamba

Игра второго тура группы А завершилась со счётом 1:0 в пользу «Суперорлов».

Победный мяч забил Виллиам Трост-Эконг (55-я минута, пенальти).

Нигерия (четыре очка) поднялась на второе место в группе. Лидирует Экваториальная Гвинея (четыре). На третьем месте располагается Кот-д’Ивуар (три), на четвёртом — Гвинея-Бисау (ноль).

Турнир завершится 11 февраля.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Бисау Зе Турбо забил за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить