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Попов: Севикян перешёл в «Ференцварош» ради еврокубков

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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов считает правильным решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна перейти в венгерский «Ференцварош».

«Уход Севикяна напрашивался. Мы знаем, у него были предложения от российских топ-клубов. Я думаю, он выбрал «Ференцварош», потому что эта команда играет в еврокубках, и если он там выстрелит, то может перейти в более серьёзный европейский клуб», — цитирует Попова «Евро-Футбол».

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» получит за трансфер Севикяна в «Ференцварош» около €15 тыс.





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