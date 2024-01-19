Кавазашвили: Сафонов не видит себя в другой российской команде

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что голкипер Матвей Сафонов вряд ли покинет «Краснодар» в будущем.

«Думаю, что он продлил контракт осознанно. Сафонов стал звездой в «Краснодаре». Он предан своему клубу и не видит себя в другой российской команде. Сафонов, подписывая такой долгосрочный контракт, даёт понять всем российским, что он не собирается покидать «Краснодар», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что для того, чтобы принять решение играть всю спортивную карьеру в одной команде, у футболиста должен быть железный характер.

«Он заключается в том, что он настолько любит свой клуб, что даже не думает о переходе в другой, как в своё время сделал Акинфеев», — заключил Кавазашвили.

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».











