Тарпищев — о победе Медведева над Руусувуори: создал головную боль и выбрался с честью

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что Даниил Медведев должен более уверенно обыгрывать Эмиля Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Надо ведь было себе такую головную боль создать, чтобы потом с честью выкарабкаться. Вот это нервы, валидольная игра и достойная победа. Нерационально всё это придумал Даниил, но хорошо, что сумел выбраться и победить. Этот матч запомнится», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Глава ФТР подчеркнул, что теперь самое главное — «не отдохнуть, а восстановиться грамотно».

«Сетка у Даниила трудовая, но надо проходить дальше. Всё для этого есть», — заключил Тарпищев.

Россиянин обыграл финна со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 4 часа 21 минуту.

В следующем матче Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Медведев поблагодарил досмотревших его матч с Руусувуори фанатов.























