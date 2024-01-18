Каливод назвал «валидольным» матч Блинковой и Рыбакиной на Australian Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу Анны Блинковой над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

«Я нахожусь в непонятном состоянии, в теннисе давно не видели такого напряжения, что творилось на корте. Наверное, это можно поставить на второе место после девяти матчболов Андрея Чеснокова. Игра была невероятно интересной, настоятельно рекомендую посмотреть матч всем тем, кто его не увидел в прямом эфире», — сказал Каливод RT.



По его мнению, решающий момент в матче наступил при счёте 19:19 на затяжном тай-брейке.



«Несмотря на некоторую новизну в игре Анны за счёт подкрученных ударов, матч получился по-настоящему валидольным. Выдерживать определённую стратегию на игру не удавалось обеим теннисисткам. Началось всё с того, что Блинкова легко и непринуждённо смогла взять сет у третьей ракетки мира со счётом 6:4, а это уже интрига и нервозность самой Рыбакиной. Что касается решающего тай-брейка, выдержать такое достаточно тяжело. Мне показалось, что решающий момент наступил при счёте 19:19, когда несколько ударов Ани пошли с очень приличной скоростью. Она рискнула и перешла на хлёсткую концовку, а что не нравится Елене больше всего? Рыбакина не любит двигаться», — добавил он.

В матче второго круга Блинкова одержала победу над Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 7:6. Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу 25-летней россиянки.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Блинковой над Рыбакиной.





