Кафельников — о победе Блинковой над Рыбакиной: сегодня все получили удовольствие

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу российской теннисистки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.

«Думаю, что сегодня все получили удовольствие, в том числе и я. Аня молодец, выдержала очень тяжёлый и непростой матч. Достоин ли он называться игрой уровня полуфинала или финала турнира? Вы слишком забегаете вперёд, прошёл только четвёртый игровой день. Чего ждать от Блинковой в следующей стадии? Наверное, такие матчи забирают очень много эмоциональных и физических сил. Следующая игра с итальянкой Паолини будет намного сложнее, но я уверен, что она приложит все силы, чтобы выйти в четвёртый круг турнира в Австралии», — сказал Кафельников RT.

Ранее победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова заявила, что российской теннисистке Анне Блинковой надо «поставить пять с плюсом» за победу над Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.