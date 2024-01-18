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Кафельников — о победе Блинковой над Рыбакиной: сегодня все получили удовольствие

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу российской теннисистки Анны Блинковой над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.
Кафельников — о победе Блинковой над Рыбакиной: сегодня все получили удовольствие
  • AP
  • © Andy Wong

«Думаю, что сегодня все получили удовольствие, в том числе и я. Аня молодец, выдержала очень тяжёлый и непростой матч. Достоин ли он называться игрой уровня полуфинала или финала турнира? Вы слишком забегаете вперёд, прошёл только четвёртый игровой день. Чего ждать от Блинковой в следующей стадии? Наверное, такие матчи забирают очень много эмоциональных и физических сил. Следующая игра с итальянкой Паолини будет намного сложнее, но я уверен, что она приложит все силы, чтобы выйти в четвёртый круг турнира в Австралии», — сказал Кафельников RT.

Ранее победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова заявила, что российской теннисистке Анне Блинковой надо «поставить пять с плюсом» за победу над Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.

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