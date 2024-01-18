Морозова: Блинковой нужно поставить пять с плюсом за победу над Рыбакиной

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала победу российской теннисистки Анны Блинковой над Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.

«Она показала феноменальный теннис. Её защита была сегодня просто феноменальная. Она, естественно, выбрала именно те удары, которые были неудобны сопернице, потому что Елена сегодня очень много ошибалась. Это не из-за того, что она не умеет играть справа или слева. Просто вот этот подкрученный удар, который Анна внесла в свою игру, — это было прекрасно. Ей надо поставить пять с плюсом за игру.

Обидно за Рыбакину, она на протяжении трёх сетов не могла подобрать вариант, как бороться с этим ударом. Немножко настораживает, потому что такое количество ошибок по линии справа, причём они были одинаковые, — это сыграло с ней злую шутку», — сказала Морозова RT.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев обратился за помощью к физиотерапевту перед тай-брейком во втором сете матча второго круга Australian Open.