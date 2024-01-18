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Морозова: Блинковой нужно поставить пять с плюсом за победу над Рыбакиной

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Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала победу российской теннисистки Анны Блинковой над Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — 2024.
Морозова: Блинковой нужно поставить пять с плюсом за победу над Рыбакиной
  • AP
  • © Andy Wong

«Она показала феноменальный теннис. Её защита была сегодня просто феноменальная. Она, естественно, выбрала именно те удары, которые были неудобны сопернице, потому что Елена сегодня очень много ошибалась. Это не из-за того, что она не умеет играть справа или слева. Просто вот этот подкрученный удар, который Анна внесла в свою игру, — это было прекрасно. Ей надо поставить пять с плюсом за игру.

Обидно за Рыбакину, она на протяжении трёх сетов не могла подобрать вариант, как бороться с этим ударом. Немножко настораживает, потому что такое количество ошибок по линии справа, причём они были одинаковые, — это сыграло с ней злую шутку», — сказала Морозова RT.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев обратился за помощью к физиотерапевту перед тай-брейком во втором сете матча второго круга Australian Open.

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