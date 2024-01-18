Карцев перешёл в «Маккаби» после расследования его постов в поддержку Израиля
- Gettyimages.ru
- © Lighthouse Films
Срок аренды 23-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2023/24 с последующим правом выкупа, сообщается на официальном сайте клуба.
Игрок поделился на своей странице в соцсети по случаю 100 дней, прошедших с начала столкновений в секторе Газа.
7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
Ранее форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель принял решение покинуть Турцию.