«Пари НН» объявил о создании второй команды

В структуре футбольного клуба «Пари НН» объявили о создании второй команды.

Команда будет выступать во второй лиге, а домашней ареной «Пари НН — 2» станет стадион «Локомотив».

Первый сбор нижегородцев состоится в Крымске с 22 января по 12 февраля, в это время планируется провести пять контрольных матчей: 31 января (с дзержинским «Химиком»), 3, 6, 9 и 11 февраля.

В тренерский штаб команды перевели наставников молодёжной команды «Пари НН»: Валерия Бурлаченко, Сергея Павлова и Александра Калачёва.

«Мы очень благодарны руководству нашего клуба. Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодёжным и профессиональным футболом», — заявил главный тренер Бурлаченко.

Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о российском футболе.