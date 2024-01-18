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Гимнастка Назаренко призналась, что подвергалась домогательствам от тренера

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Назаренко заявила, что в юном возрасте подвергалась домогательствам со стороны своего тренера-мужчины.
Гимнастка Назаренко призналась, что подвергалась домогательствам от тренера
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«У тренера была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. Он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему, извинялась. Он говорил: «Иди сюда, я тебя обниму». И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — заявила Назаренко в интервью YouTube-каналу RGcenter No1.

Гимнастка отметила, что она не рассказывала эту историю раньше, потому что ей было страшно и стыдно.

31-летняя спортсменка является трёхкратной чемпионкой мира и Европы в групповых упражнениях. На летних Олимпийских играх в Лондоне 2012 года россиянка стала золотой медалисткой. 

Ранее сообщалось, что известный канадский фигурист Николай Сёренсен может угодить в тюрьму за преступление сексуального характера.

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