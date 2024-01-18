Чикунова, Медведев и Рублёв стали лауреатами премии «Серебряная лань — 2023»

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также пловчиха Евгения Чикунова стали лауреатами премии «Серебряная лань» по итогам 2023 года.

AP

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