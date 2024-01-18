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Чикунова, Медведев и Рублёв стали лауреатами премии «Серебряная лань — 2023»

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также пловчиха Евгения Чикунова стали лауреатами премии «Серебряная лань» по итогам 2023 года.
Чикунова, Медведев и Рублёв стали лауреатами премии «Серебряная лань — 2023»
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

В топ-10 лауреатов также вошли пловец Климент Колесников, самбисты Владимир Леонтьев и Артём Осипенко, шахматистки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина, Лилия Хузина (тхэквондо), Елена Крутова (паралимпиец — стрельба из лука).

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе получила премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2022 года.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

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