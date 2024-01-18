Мбаппе: многие великие игроки покинули Европу, настанет и моя очередь уйти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём будущем.

«Многие великие игроки покинули Европу летом, и мы вступаем в новую эру футбола. Это нормальный цикл, и в какой-то момент настанет моя очередь уйти», — цитирует Мбаппе GQ France.

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб.