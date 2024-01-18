RMC Sport: ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет как можно скорее узнать от нападающего Килиана Мбаппе решение по поводу его будущего.

По информации RMC Sport, игрок всё ещё не уверен по поводу перехода в «Реал». В ПСЖ надеются, что клуб первым узнает о решении Мбаппе.

При этом руководство парижской команды сделало предложение, которое превышает возможности мадридцев.

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб.