RT в Telegram
Подпишись

RMC Sport: ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» надеется, что нападающий Килиан Мбаппе в скором времени определится с будущим.

Парижане не хотят повторения «мыльной оперы» 2022 года, когда француз продлил контракт, но принял решение очень поздно, сообщает RMC Sport.

По информации журналиста Абделла Булма в соцсетях, игрок официально не заявлял клубу об уходе. Но в ПСЖ спокойно относятся к возможному трансферу Мбаппе в «Реал».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее Мбаппе рассказал, что психологическое давление на него не оказывается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить