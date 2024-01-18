RMC Sport: ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим

«Пари Сен-Жермен» надеется, что нападающий Килиан Мбаппе в скором времени определится с будущим.

Парижане не хотят повторения «мыльной оперы» 2022 года, когда француз продлил контракт, но принял решение очень поздно, сообщает RMC Sport.

По информации журналиста Абделла Булма в соцсетях, игрок официально не заявлял клубу об уходе. Но в ПСЖ спокойно относятся к возможному трансферу Мбаппе в «Реал».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее Мбаппе рассказал, что психологическое давление на него не оказывается.