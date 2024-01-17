Мбаппе: давление не оказывает на меня негативного воздействия

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что психологическое давление на него не оказывается.

«Я уже продемонстрировал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия. Я бы даже сказал, что оно мне нужно для хорошей игры. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для игры на высшем уровне», — цитирует Мбаппе GQ France.

По информации журналиста Абделла Булма в соцсетях, игрок официально не заявлял клубу о решении покинуть парижан. Но в ПСЖ спокойно относятся к возможному трансферу Мбаппе в «Реал».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб.