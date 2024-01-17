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Пименов назвал «Крылья Советов» фарм‑клубом «Локомотива»

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Экс‑футболист сборной России Руслан Пименов выразил мнение, что самарские «Крылья Советов» можно называть фарм‑клубом «Локомотива» и отреагировал на трансфер Никиты Салтыкова в московскую команду.

«Крылья Советов» можно обозвать фарм‑клубом «Локомотива». С другой стороны, Салтыков переходит, молодой и перспективный, не факт, что он будет играть в основном составе. Сейчас он прибавляет, но если он будет сидеть в запасе, этот запал может пропасть», — заявил Пименов «Матч ТВ». 

10 января Салтыков подписал контракт с железнодорожниками до января 2028 года и будет выступать за клуб после конца сезона-2023/24.

Также к красно-зелёным в декабре 2022 года перешли из самарской команды Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Локомотив» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 31 очко.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не исключил, что после окончания карьеры футболиста станет служителем Мельпомены.

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