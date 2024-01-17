Cadena SER: «Реал» общается с окружением Холанда о возможном трансфере

Мадридский «Реал» ведёт подготовительную работу для возможного трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Реал» общается с окружением нападающего и ведёт диалог с клубом через посредников, сообщает Cadena SER.

Отмечается, что в идеальный трансферный план мадридской команды входит соглашение с «Манчестер Сити» на фиксированную сумму, которая не зависит от курса валюты.

В нынешнем сезоне форвард забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал возможный переход в команду нападающих «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.