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Винисиус — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: трансферы — это прерогатива президента

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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал возможный переход в команду нападающих «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Винисиус — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: трансферы — это прерогатива президента
  • Gettyimages.ru

«Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени», — цитирует Винисиуса OK Diario.

«Реал» победил «Барселону» со счётом 4:1 и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании. Жуниор отметился хет-триком в игре.

По информации СМИ, Мбаппе летом 2024 года на правах свободного агента подпишет контракт с мадридской командой.

Ранее в «Реале» отказались отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе.

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