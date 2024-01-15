Винисиус — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: трансферы — это прерогатива президента
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«Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени», — цитирует Винисиуса OK Diario.
«Реал» победил «Барселону» со счётом 4:1 и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании. Жуниор отметился хет-триком в игре.
По информации СМИ, Мбаппе летом 2024 года на правах свободного агента подпишет контракт с мадридской командой.
Ранее в «Реале» отказались отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе.