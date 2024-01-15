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В «Реале» отказались отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в клуб после победы команды над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Сейчас не тот день, чтобы говорить об этом. Это день, чтобы поздравить игроков, которые у нас есть сейчас, а не тех, кто сейчас в другой команде», — сказал глава клуба после матча.

«Реал» победил «Барселону» со счётом 4:1 и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании.

По информации СМИ, Мбаппе летом 2024 года на правах свободного агента подпишет контракт с мадридской командой.

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