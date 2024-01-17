СЭ: Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может вернуться в расположение столичного клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произойдёт в том случае, если «Маккаби» из Хайфы до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу футболиста.

По информации Walla, у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за трансфер игрока банку ВТБ из-за санкций. По этой причине «Маккаби» может отказаться от идеи приобрести футболиста.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства.