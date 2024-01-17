В ОКР уверены в участии россиян в юношеской Олимпиаде — 2026 в Сенегале

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что национальная сборная поедет на летнюю юношескую Олимпиаду 2026 года в Сенегал.

«Высокая степень уверенности, что наши юные спортсмены смогут там участвовать. Мы готовим программу по подготовке спортсменов к 2026 году и отдаём себе отчёт, что сейчас готовим спортсменов в олимпийскую команду 2028 года», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, лидеры сборных в данный момент тренируются вместе со спортсменами, представляющими ближайший резерв.

«Безусловно, в этой части у резервистов появляется уникальная возможность, которой они пользуются, — они могут практиковаться с лидерами и олимпийскими чемпионами», — добавил Поздняков.

Игры-2026 планируют провести в Сенегале с 31 октября по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду 2024 года в Южной Корее.