В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
4 октября стало известно, что МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр. Позже в МОК сообщили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде.
Напомним, что Южная Корея примет четвёртые по счёту зимние юношеские Игры. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.
Третьего октября в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.
Ранее сообщалось, что МОК может провести киберспортивные олимпийские игры в 2026 году.