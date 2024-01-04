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В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что ни один нейтральный спортсмен не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх.
В МОК заявили, что россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

4 октября стало известно, что МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр. Позже в МОК сообщили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде.

Напомним, что Южная Корея примет четвёртые по счёту зимние юношеские Игры. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.

Третьего октября в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.

Ранее сообщалось, что МОК может провести киберспортивные олимпийские игры в 2026 году.

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