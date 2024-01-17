Мендес: «Сельта» интересуется нападающим ЦСКА Давилой

Нападающий ЦСКА Виктор Давила может продолжить карьеру в «Сельте».

Как сообщает журналист Оскар Мендес в социальных сетях, спортивный директор «Сельты» Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

Давила перешёл в ЦСКА летом 2023-го. Чилиец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. 26-летний футболист в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.