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Агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА

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Эдсон Кейрос, агент защитника «Эштрелы» Киалонды Гаспара, высказался об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Балтики».
Агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Rodrigues

«Интерес ЦСКА и «Балтики» к Гаспару — правда. Мы общались с этими клубами. Более серьёзный интерес проявляла именно «Балтика». ЦСКА — тоже, но ничего конкретного. Отмечу, что также есть заинтересованность со стороны «Порту», — цитирует Кейроса «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Эштрелой» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести ретроматч между «Спартаком» и ЦСКА в 2024 году.

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