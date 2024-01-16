Агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА

Эдсон Кейрос, агент защитника «Эштрелы» Киалонды Гаспара, высказался об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА и «Балтики».

«Интерес ЦСКА и «Балтики» к Гаспару — правда. Мы общались с этими клубами. Более серьёзный интерес проявляла именно «Балтика». ЦСКА — тоже, но ничего конкретного. Отмечу, что также есть заинтересованность со стороны «Порту», — цитирует Кейроса «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Эштрелой» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести ретроматч между «Спартаком» и ЦСКА в 2024 году.