IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
IIHF получила гарантии безопасности от Министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета.
Напомним, что 11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности. В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.