IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение допустить сборную Израиля до чемпионата мира до 20 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

IIHF получила гарантии безопасности от Министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета.

Напомним, что 11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности. В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.