В IIHF опровергли участие России в отстранении сборной Израиля
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«Эти обвинения являются необоснованными», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.
В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
Ранее сообщалось, что Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров.