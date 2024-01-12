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В IIHF опровергли участие России в отстранении сборной Израиля

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.
В IIHF опровергли участие России в отстранении сборной Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Dennis Pajot

«Эти обвинения являются необоснованными», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров.

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