В IIHF опровергли участие России в отстранении сборной Израиля

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.

«Эти обвинения являются необоснованными», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров.