The Jerusalem Post: Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров
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Об этом сообщает The Jerusalem Post.
11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.
В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
Напомним, что национальные команды России и Белоруссии также отстранены от турниров под эгидой IIHF.
Ранее сообщалось, что в Израиле подозревают Россию в причастности к решению отстранить национальную команду от соревнований под эгидой IIHF.