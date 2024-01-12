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The Jerusalem Post: Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров

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Ассоциация хоккея Израиля (IIHA) совместно с олимпийским комитетом страны подаст иск в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения национальной команды от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).
The Jerusalem Post: Израиль подаст в суд на IIHF из-за отстранения от турниров
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Напомним, что национальные команды России и Белоруссии также отстранены от турниров под эгидой IIHF.

Ранее сообщалось, что в Израиле подозревают Россию в причастности к решению отстранить национальную команду от соревнований под эгидой IIHF.

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