Bild: в Израиле считают отстранение сборной местью за недопуск России к турнирам

В Израиле подозревают Россию в причастности к решению отстранить национальную команду от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщает Bild, израильтяне винят в отстранении бывшего хоккеиста российской сборной Павла Буре, который входит в совет IIHF.

По их мнению, таким образом Буре мстит за недопуск россиян к международным турнирам.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Напомним, что национальные команды России и Белоруссии также отстранены от турниров под эгидой IIHF.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация уважает Россию.