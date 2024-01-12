Bild: в Израиле считают отстранение сборной местью за недопуск России к турнирам
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Как сообщает Bild, израильтяне винят в отстранении бывшего хоккеиста российской сборной Павла Буре, который входит в совет IIHF.
По их мнению, таким образом Буре мстит за недопуск россиян к международным турнирам.
11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.
В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
Напомним, что национальные команды России и Белоруссии также отстранены от турниров под эгидой IIHF.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация уважает Россию.