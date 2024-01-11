RT в Telegram
Подпишись

Тардиф: IIHF всегда уважает российские сборные

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация уважает Россию.

«IIHF всегда уважает российские сборные. Но в деле Ивана Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Федотов летом заключил контракт новичка с командой из США, однако его призвали на срочную службу в армию. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.

Ранее Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить