Тардиф: IIHF всегда уважает российские сборные

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация уважает Россию.

«IIHF всегда уважает российские сборные. Но в деле Ивана Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Федотов летом заключил контракт новичка с командой из США, однако его призвали на срочную службу в армию. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.

Ранее Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.