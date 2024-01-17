Муравьёва: нравится спортивная одежда, в вечернем чувствую себя не в своей тарелке

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала, что покупает, когда устраивает шоппинг.

«Много спортивного там покупаю. Мне нравится этот стиль. В вечернем чувствую себя не в своей тарелке. Пока мне хочется ходить так, как нравится и удобно. Хотя сейчас я уже выбираю в магазинах не только спортивную одежду. Наверное, мозгами немного расту в этом плане», — заявила она RT.

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