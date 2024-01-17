Муравьёва: невыносимо видеть себя в ярко-ярко-зелёном
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«В ярко-ярко-зелёном. Не особо люблю такой», — заявила фигуристка RT.
Она также ответила на вопрос, в каком платье она предстала бы на грандиозном волшебном балу.
«Наверное, в ярко-синем. Такое у меня в «Русалочке». Мама шила», — добавила Софья.
Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.
Ранее Муравьёва заявила, что начала краситься на первых контрольных прокатах и по часу стрелочки рисовала.