Муравьёва: невыносимо видеть себя в ярко-ярко-зелёном

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала о своём нелюбимом цвете.

«В ярко-ярко-зелёном. Не особо люблю такой», — заявила фигуристка RT.

Она также ответила на вопрос, в каком платье она предстала бы на грандиозном волшебном балу.

«Наверное, в ярко-синем. Такое у меня в «Русалочке». Мама шила», — добавила Софья.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Муравьёва заявила, что начала краситься на первых контрольных прокатах и по часу стрелочки рисовала.