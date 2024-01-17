Муравьёва: начала краситься на первых контрольных прокатах, по часу стрелочки рисовала
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Сама всё делаю. Начала краситься на первых контрольных прокатах. Туда маме, кстати, было нельзя. По часу стрелочки рисовала. Я просто настолько перфекционист, хотела, чтобы они были идеально ровные. На самом деле ненавижу, когда меня красит кто-то чужой. Все гримёрные техники я давно освоила, к тому же знаю, что со всем справлюсь быстрее», — сказала она RT.
Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.
Ранее Муравьёва прокомментировала понятие «потерять прыжок».