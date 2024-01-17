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Муравьёва: начала краситься на первых контрольных прокатах, по часу стрелочки рисовала

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Российская фигуристка Софья Муравьёва ответила на вопрос, кто ей делает макияж перед выходом на лёд.
Муравьёва: начала краситься на первых контрольных прокатах, по часу стрелочки рисовала
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Сама всё делаю. Начала краситься на первых контрольных прокатах. Туда маме, кстати, было нельзя. По часу стрелочки рисовала. Я просто настолько перфекционист, хотела, чтобы они были идеально ровные. На самом деле ненавижу, когда меня красит кто-то чужой. Все гримёрные техники я давно освоила, к тому же знаю, что со всем справлюсь быстрее», — сказала она RT.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Муравьёва прокомментировала понятие «потерять прыжок».

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