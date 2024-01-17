Муравьёва: начала краситься на первых контрольных прокатах, по часу стрелочки рисовала

Российская фигуристка Софья Муравьёва ответила на вопрос, кто ей делает макияж перед выходом на лёд.

«Сама всё делаю. Начала краситься на первых контрольных прокатах. Туда маме, кстати, было нельзя. По часу стрелочки рисовала. Я просто настолько перфекционист, хотела, чтобы они были идеально ровные. На самом деле ненавижу, когда меня красит кто-то чужой. Все гримёрные техники я давно освоила, к тому же знаю, что со всем справлюсь быстрее», — сказала она RT.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Муравьёва прокомментировала понятие «потерять прыжок».