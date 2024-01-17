Ари: Жоаозиньо — чёрный русский

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о возможном возвращении Жоаозиньо в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мы с Жоаозиньо провели большую часть наших карьер в России. Я играл там 12 лет и считаю эту страну своим домом. Если у него будут интересные варианты, например «Краснодар» или «Сочи», где он уже играл, это было бы круто! Жоаозиньо — русский, чёрный русский! Если бы он вернулся, было бы очень круто», — цитирует Ари «Чемпионат».

35-летний латиноамериканский футболист выступал за «Сочи» с 2020 по 2023 год. Также он играл за «Краснодар» и московское «Динамо».

На данный момент футболист выступает за «Новуризонтино». Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за команду пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Ари высказался о чемпионстве «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.