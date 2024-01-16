Ари: Галицкий столько сделал для «Краснодара» — пришло время стать чемпионом

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о чемпионстве краснодарского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Очень рад за «Краснодар». И очень рад за одного конкретного человека. Конечно, было много ребят, с которыми мы играли вместе. Но я очень рад за Галицкого. Пришло время стать чемпионом! Сергей Галицкий заслужил это больше всех», — цитирует Ари «Чемпионат».

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в РПЛ. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что «Црвена звезда» готова отпустить Букари в «Краснодар» за €10 млн.