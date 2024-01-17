Журналист Булма: в ПСЖ готовы к уходу Мбаппе

В «Пари Сен-Жермен» смирились с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Абделла Булма в соцсетях, игрок официально не заявлял клубу о решении покинуть парижан. Но в ПСЖ спокойно относятся к возможному трансферу Мбаппе в «Реал».

В нынешнем сезоне француз провёл за парижскую команду 23 игры во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб.